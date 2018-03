Madre invia all'amante le foto osè della figlia 14enne: a processo

Lunedì 19 Marzo 2018, 08:32 - Ultimo aggiornamento: 19-03-2018 09:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONEGLIANO -poi spedite all'amante.accogliendo le richieste del pm antimafia Patrizia Ciccarese,(rischia fino a 12 anni e 240mila euro di multa). La madre immortalava la figliaper compiacere l'amico. Il processo sarà celebrato a Treviso. Un caso grave visto che la ragazzina, affidata a un amministratore di sostegno, potrebbe essere data in affidamento. Per il tribunale dei minori la mamma non sarebbe in grado di allevarla.