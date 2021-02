Madre maltrattata per 10 lunghi anni dal figlio: voleva soldi e una volta le ha anche occupato la casa

VERONA - I carabinieri di Valeggio sul Mincio hanno arrestato un 46enne, originario di Castiglione delle Stiviere (Mantova) con l'accusa di maltrattamenti nei della propria madre. Un comportamento che durava da circa 10 anni. L'uomo, senza fissa dimora e disoccupato, è stato raggiunto da un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura di Verona.

Le indagini svolte dai carabinieri sono iniziate nel marzo 2020 ed hanno accertato che la vittima subiva maltrattamenti da circa 10 anni da parte del figlio. Quest'ultimo, noto come tossicodipendente e alcolista, faceva continue richieste di denaro, e davanti ad un rifiuto reagiva distruggendo ogni tipo di oggetto presente in casa. Le richieste e le relative consegne di denaro erano pressoché quotidiane e avevano causato un grave danno economico alla donna, nonché un forte stato d'ansia. Inoltre, a seguito di un momentaneo allontanamento da casa per motivi sanitari, la donna aveva dovuto assistere inerme all'occupazione della sua abitazione da parte del figlio. Gli episodi incresciosi avevano raggiunto il culmine quando, in una circostanza, il figlio aveva aggredito fisicamente la madre, causandole 20 giorni di prognosi. Sulla base delle indagini svolte, i carabinieri hanno chiesto e ottenuto dall'autorità Giudiziaria, nel mese di maggio 2020, un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e conseguente divieto di avvicinarsi alla parte offesa. Per tali fatti, inoltre, l'uomo è stato condannato a due anni e undici mesi di reclusione per rapina aggravata ed estorsione.

