Madre picchia il figlio minorenne, violenze e degrado in casa: donna arrestata a Trieste

Violenze e vessazioni di una donna ai danni del proprio figlio, un ragazzo minorenne, ridotto in uno stato di totale sudditanza. Per questa ragione la donna, di 52 anni, triestina, è stata arrestata dai Carabinieri e chiusa in carcere. Il ragazzo, invece, è stato invece affidato ai servizi sociali e inizierà un percorso di recupero psicologico. A segnalare le violenze, frutto di una situazione di degrado e violenza familiare, è stata la titolare di un pubblico esercizio a Trieste che aveva sospettato i maltrattamenti ed ha allertato i Carabinieri.

APPROFONDIMENTI FOGGIA Foggia, anziani maltrattati e violentati in rsa, insulti ai pazienti:... IL CASO Avellino, latitante arrestato in hotel: ricercato per... IL CASO Aggressioni alla compagna e minacce ai genitori di lei: arrestato...

Terni, a 12 anni sniffa la cocaina "offerta" da suo padre: «Vieni che ti faccio provare»

Costringeva il figlio non raccontare nulla

La donna, inoltre, costringeva il figlio a mentire sulle risposte da dare qualora avesse ricevuto domande da qualcuno circa i segni che il minore aveva sul corpo a causa delle percosse subite dalla madre. Con questo clima di intimidazione la mamma 52enne era già riuscita in passato a evitare una condanna per reati simili. La donna e il figlio inoltre vivevano in una tragica situazione di degrado igienico all'interno delle mura domestiche.

Ragazzina contagiata da epatite dopo lo stupro: condannato a 10 anni operaio della Ricostruzione