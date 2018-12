Domenica 30 Dicembre 2018, 11:14 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2018 15:51

CADONEGHE - Ha rubato denaro al figlio utilizzando il suo bancomat in tre distinte occasioni per un bottino complessivo di circa 900 euro. Ora dovrà rispondere di quanto commesso davanti all'autorità giudiziaria e soprattutto davanti al suo figliolo. Tradita dalla videosorveglianza, mamma di 51 anni è finita nei guai. Si tratta di D.F.G., separata, residente a Cadoneghe con il figlio venticinquenne. I prelievi risalgono allo scorso ottobre. La vittima, ricevendo sul suo telefono cellulare i messaggi che riferivano dei prelievi effettuati, ha subito capito che qualcosa non andava per il verso giusto.