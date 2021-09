Monza, maestra d'asilo maltratta i bambini: interdetta. Botte e insulti ripresi dalle telecamere dei Carabinieri

Botte e insulti contro i bambini in classe. Ma le telecamere la incastrano e così una maestra di 59 anni di una scuola dell'infanzia nel monzese è stata interdetta per un anno dall'esercizio della professione. Per lei l'accusa di aver maltrattato i suoi alunni, 17 bambini di età 3-5 anni, di cui uno con disabilità.

Botte ai bimbi, i video delle telecamere

I Carabinieri della Compagnia di Monza hanno avviato immediatamente le indagini dopo aver ricevuto alcune segnalazioni sui metodi "sospetti" dell'indagata, installando telecamere e microfoni all'interno della classe, raccogliendo, in due mesi di accertamenti, un quadro indiziario completo, che, consegnato alla Procura, ha consentito all' Autorità Giudiziaria di emettere di un provvedimento cautelare.

Botte e insulti ripresi dalle telecamere dei Carabinieri

Gli insulti nelle intercettazioni

Dalle intercettazioni ambientali è emerso come la maestra, in modo abituale, aggrediva i bambini con calci, schiaffi, trascinamenti di peso, associate a imprecazioni e insulti ("ti stacco la testa, ti taglio le mani, oca, beduini" ecc... ). La misura è notificata nei giorni scorsi.