Tre maestre di sci con il pancione escluse dal voto, un maestro in carrozzina espunto dalla lista dei candidati. Al centro del contendere le elezioni, mai svolte, per il rinnovo del Collegio regionale dei maestri di sci d’Abruzzo. A loro, collocati in un elenco speciale di “maestri di sci non attivi”, non è restato altro che rivolgersi alla magistratura. Hanno vinto, prima al Tar, poi al Consiglio di Stato e ora chied ono le dimissioni del C onsiglio direttivo del Collegio regionale. E la convocazione di una nuova assemblea elettiva, con riapertura delle candidature, come stabilito dal giudice , ed elezioni aperte a tutti i 700 maestri di sci dell’Abruzzo . Senza esclusioni dei 32 inseriti «nell’elenco del vergogna» come lo chiama qualcuno.

«AVVILENTE»

Simona Di Padova, una delle due maestre di sci, escluse perché incinta, dice: «Già il lavoro è prettamente maschile, poi sentirsi esclusa per questa motivazione, la maternità, è stato molto avvilente. Ma alla fine tutto è andato per il meglio». La battaglia è iniziata lo scoro anno. I l 14 maggio del 2022 si doveva votare per il rinnovo delle cariche 2022-2026, del Collegio regionale Maestri di sci Abruzzo, ma tutto venne rinviato al 12 novembre. Il motivo? Il Tar sospese i provvedimenti , impugnati dai maestri esclusi . Il primo ricorso venne presentato da Pietro Trozzi, maestro di sci costretto in carrozzina dopo un incidente stradale, che non ha mai voluto abbandonare la passione per la montagna e per l’insegnamento. Allora c i fu una nuova convocazione del Collegio , il 23 dicembre, per prendere atto della pronuncia del T ar e del Consiglio di Stato, che confermava la sospensiva del T ribunale amministrativo regionale . È di questi giorni la nuova sentenza, che ha dato ragione alle maestre in maternità, e ha condannato l’operato de l Collegio e del la Regione Abruzzo, stabilendo anche i l pagamento delle spese di lite a loro carico , e annullando tutti gli atti impugnati.

LA NORMATIVA