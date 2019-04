Maestro delle elementari aggredito a scuola dai genitori finisce in ospedale

Venerdì 5 Aprile 2019, 08:52 - Ultimo aggiornamento: 05-04-2019 09:53

Unsarebbe stato aggredito dai genitori di un alunno dellaprimaria di, in provincia di Lecce . Il fatto sarebbe accaduto nei giorni scorsi ma i contorni della vicenda non sono chiari. Il docente, accusato dai genitori di un presunto utilizzo improprio dei mezzi di correzione, sarebbe stato avvicinato e percosso nell'atrio dell'istituto. Sarebbe stato poi medicato al pronto soccorso dell'ospedale civile "Ferrari" di Casarano e giudicato guaribile in pochi giorni.I carabinieri stanno ora indagando per ricostruire il grave episodio anche ascoltando le varie testimonianze.