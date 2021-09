«Muschilli», ecco come i bimbi del Sud finiscono nelle grifie delle mafie

Bruciano presto la loro infanzia. La scuola la vedono di sfuggita e con malavoglia, abbandonandola presto. Sono i minori in balia di gruppi mafiosi, in Sicilia come in Campania, Calabria o Puglia. Minori che spesso non possono essere indagati, perché non hanno compiuto 12 anni. L’ultima operazione dei carabinieri a Catania ne è esempio recente, con un gruppetto di bambini al di sotto dei dieci anni incaricato di prendere i soldi e indicare ai...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati