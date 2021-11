Maxi truffa del carburante, spuntano i Messina Denaro

PERUGIA Il cognome è di quelli che fanno tremare i polsi: Messina Denaro. Spunta un familiare del super boss della mafia tra le carte dell’inchiesta sulla maxi truffa del carburante, che vede fra Magione e Città di Castello i punti focali di una linea di gasolio e benzina fuorilegge che parte dalla Croazia, passa per un deposito costiero a Porto Marghera e arriva nei distributori, in particolare della Campania ma non solo, a prezzi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati