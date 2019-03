Mafia, morto suicida l'imprenditore Rocco Greco: denunciò i boss ma fu punito dallo Stato

Si è tolto la vita Rocco Greco, imprenditore 57enne di Gela (Caltanissetta), che aveva denunciato i boss mafiosi. L'uomo, a sua volta venne accusato di avere rapporti con i boss. Ma il Tribunale lo aveva assolto. Una sentenza che però non è bastata per impedire alla Prefettura di prevedere l'interdittiva per la sua azienda.Un provvedimento che gli aveva fatto perdere tutti gli appalti. Ieri la decisione di farla finita. Si è ucciso con un colpo di pistola nella sua azienda, la Cosiam, di via Butera e Gela. Soccorso è stato trasportato all'ospedale «Vittorio Emanuele» dove è morto. «Denunciare i boss del pizzo mi è costato caro», continuava a ripetere ai familiari. Sul suicidio indagano i carabinieri e la polizia.