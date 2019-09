CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 4 Settembre 2019, 08:40

«Non so che cosa ci sia dietro l'omicidio di Fabrizio Piscitelli Diabolik, né le dichiarazioni rese dall'altro ultrà laziale Fabio Gaudenzi, suo amico e braccio destro di Massimo Carminati (arrestato due giorni fa, ndr). Questo lo accerterà l'autorità giudiziaria. Posso dire però che tutto questo contesto è l'ennesima riprova di come nelle curve degli stadi italiani si inneschino meccanismi di pura criminalità organizzata». Il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, conosce bene quella che resta ancora - purtroppo - una delle zone per molti versi inesplorata del tifo organizzato. «Un fenomeno ormai trasversale - aggiunge - che investe l'Italia da nord a sud e che salda gli interessi sportivi con quelli criminali».