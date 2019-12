Monica Maggioni, polemica per l'intervista ad Assad. La Rai non la trasmette: «Mai concordata»

Si aggiunge un altro tassello della vicenda dell'intervista dell'amministratrice delegata di RaiCom Monica Maggioni al presidente siriano Assad. Secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti di Rainews la testata all news avrebbe prenotato un biglietto del treno per Francesco Strazzari (Università di S. Anna), affinché partecipasse come ospite alla striscia serale 'Checkpoint'. E, questo, ipotizzando di mandare in onda l'intervista della Maggioni il 2 dicembre, una volta visionata per tempo come richiesto dalla direzione di Rainews il 30 novembre. L'intervista, arrivata il 3 dicembre, quindi oltre la data prevista per poterne prendere visione, è stata bloccata per 3 ragioni (come spiegano a Rainews): perché il direttore Di Bella non avrebbe ravvisato una notizia tale da procedere al di fuori delle regole; perché l'ad Rai Salini non avrebbe dato il suo via libera a questa anomalia; perché, infine, l'Usigrai avrebbe fatto notare che, non essendo stata commissionata da una testata Rai, si era di fronte a una procedura anomala e che pertanto sarebbe stato opportuno trasmetterla solo in presenza di una effettiva rilevanza giornalista a giudizio degli unici titolati a valutarla e decidere ovvero i direttori di testata.

Sul caso interviene l'Usigrai, il sindacato dei giornalisti della Rai: «Chiarito che né Rainews24 né alcuna altra testata della Rai ha commissionato l'intervista al presidente della Siria Assad, né quindi ha preso impegni a trasmetterla, chi ha assunto accordi con la presidenza della Siria per conto della Rai? E perché? Fermo restando che non si può cedere ad alcun ultimatum da parte di nessuno, men che meno da parte del capo dello Stato di un Paese straniero, siamo di fronte a una vicenda imbarazzante». Per il sindacato «la Rai deve fare chiarezza con urgenza e individuare le responsabilità. Senza alcun tentennamento. Questa volta è in gioco l'autorevolezza della Rai, la credibilità internazionale sua e dell'Italia».

Scoppia il caso dell'realizzata nei giorni scorsi da, amministratore delegato di Rai Com, al presidente siriano Bashar al Assad e finora non ancora trasmessa dalla Rai. Nella tarda serata di ieri, è arrivato via Facebook l'ultimatum del governo siriano: se Viale Mazzini non manderà in onda entro domani l'intervista, che avrebbe dovuto essere «trasmessa il 2 dicembre su Rainews 24», Damasco la programmerà sui media del Paese senza la contemporaneità prevista dagli accordi.Ma l'ad della Rai, Fabrizio Salini, precisa oggi in una nota: «L'intervista al presidente siriano Bashar al Assad, realizzata dall'ad di Rai Com, Monica Maggioni, non è stata effettuata su commissione di alcuna testata Rai. Pertanto non poteva venire concordata a priori una data di messa in onda».A quanto si apprende, Salini sarebbe stato informato che la Maggioni, già inviata di punta del Tg1, ex direttore di Rainews24 e ex presidente Rai, aveva la possibilità di effettuare l'intervista ad Assad e che sarebbe andata a realizzarla in qualità di ad di Rai Com. Il colloquio sarebbe stato poi proposto al alcune testate della Rai, che tuttavia non lo avrebbero trasmesso rivendicando la professionalità dei propri giornalisti.L'impasse ha provocato la reazione del governo siriano: «Il 26 novembre 2019, il presidente al-Assad ha rilasciato un'intervista alla Ceo di RaiCom, Monica Maggioni», ha scritto l'ufficio stampa della presidenza siriana. «Si è convenuto che l'intervista sarebbe andata in onda il 2 dicembre su RaiNews 24 e sui media nazionali siriani». Il 2 dicembre, però, sostiene ancora Damasco, «RaiNews 24 ha chiesto di posticipare la messa in onda senza ulteriori spiegazioni». A questo sono seguiti, sempre secondo l'ufficio stampa della presidenza siriana, altri due rinvii. «Questo è un ulteriore esempio dei tentativi occidentali di nascondere la verità sulla situazione in Siria e sulle sue conseguenze sull'Europa e nell'arena internazionale». Di qui il pressing perché l'intervista vada in onda entro domani.