Cosparge l'auto di benzina e le dà fuoco: caccia al piromane

Ultimo aggiornamento: 15:52

Fuoco a un'auto, una Opel Corsa, ieri notte a Maglie , nel Salento. Si tratta con ogni evidenza di un incendio doloso, che si è sviluppato nel cortile di un condominio di via Thaon de Revel, intorno alle 4 di notte. Sul posto i vigili del fuoco del locale distaccamento per domare le fiamme, che hanno danneggiato anche un'altra vettura, in sosta lì vicino. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Maglie, che hanno sequestrato una tanica di plastica con residui di benzina abbandonata nelle immediate vicinanze dell'auto distrutta.L'auto appartiene a una 50enne di Andria, residente però nel comune del Salento. Risalire agli autori del gesto non sarà semplice per i militari dell'Arma: in zona, infatti, non ci sono telecamere attive.