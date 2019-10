Ha mal di schiena, si opera di ernia e rimane paralizzato a 39 anni

«È un semplice intervento di routine» gli avevano detto i medici e lui era entrato in ospedale quel 6 marzo 2018 pensando di uscire il giorno dopo senza più quel persistente dolore alla schiena che lo tormentava.



Invece il 39enne veronese solo a distanza di mesi ha lasciato l'ospedale e su una sedia a rotelle: ora sono 5 i medici indagati.



L'intervento all'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (Verona): ora il quarantenne non può più camminare da solo e non riprenderà più a fare il suo lavoro di giardiniere. Saranno le perizie e l’eventuale processo a stabilire se si è trattato di una tragica fatalità dovuta a fattori diversi oppure se ci sono responsabilità dei medici.



È stato nominato ieri dal tribunale di Verona un pool di esperti per chiarire la vicenda.