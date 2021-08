«Ho un mal di testa fortissimo», 49enne si accascia davanti al marito. E' gravissima

FONTE - «Mi fa tanto male alla testa»: giusto il tempo di lanciare il grido d'aiuto e la trevigiana si accascia a terra sotto agli occhi del marito. È in gravi condizioni la donna di 49 anni che stamattina 13 agosto, è stata colta da un malore nella propria abitazione, a Fonte. La situazione è precipitata verso le 10.20: M. S. ha chiesto aiuto al marito lamentando un fortissimo mal di testa. Poi ha perso conoscenza. Il consorte ha capito che non c'era un istante da perdere e ha chiamato subito il 118. Dopo pochi minuti sono intervenuti sul posto, in via Lastego, un'ambulanza e l'elisoccorso di Treviso Emergenza. La donna è stata intubata e trasportata in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove è tuttora ricoverata in gravi condizioni. Si sospetta un'emorragia cerebrale dovuta a un picco di ipertensione.