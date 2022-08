Mal di testa ogni volta che ride, bimbo affetto da rara malformazione: ecco cosa gli succede

Non può ridere, perché quando lo fa, il mal di testa lo abbatte. Una condizione che ha reso la vita impossibile a un bimbo di cinque anni a cui è stata diagnosticata una particolare e rara patologia: la malformazione di Chiari. La diagnosi dopo che il bimbo - dell'ovest dell'Irlanda - dopo un anno di continue e dolorose cefalee è stato portato al Mayo University Hospital di Castlebar, nella contea di Mayo per un controllo.

Muffa infesta la sua casa, diagnosticata demenza a donna di 37 anni: «Non ricordo nemmeno il mio nome»

Mal di testa per una risata

Il caso è stato descritto nell'Irish Medical Journal, secondo cui il dolore avvertito dal bimbo è legato a una leggera sensazione di irrigidimento intorno alla testa e dura diversi secondi ogni volta. Ogni volta che ride e scoppia il mal di testa, il bimbo reagisce afferrandosi il capo con entrambe le mani ed è costretto a sedersi o o si sdraiarsi per terra per trarre giovamento. A causare il dolore solo il ridere: starnutire e tossire, per esempio, non gli porcuravano problemi.

Le analisi

Le radiografie e gli esami cerebrali inizialmente non hanno trovato nulla di anomalo, ma una risonanza magnetica ha mostrato che il ragazzo aveva la malformazione di Chiari ed è stato indirizzato a un centro neurologico terziario per un'ulteriore gestione. I report sulle sue condizionim affermano che la risata è un raro fattore scatenante del mal di testa e sarebbe il primo caso che colpisce un bambino così giovane.

Malformazione di Chiari

La malformazione di Chiari, nota anche come sindrome di Arnold-Chiari, è una malattia malformativa del sistema nervoso congenita: interessa il cervelletto, il tronco encefalico e la parte posteriore della scatola cranica. Secondo nhs.co.uk , ci sono 4 tipi principali di malformazione di Chiari, ma il tipo 1, chiamata Chiari I, è la più comune. «In chi ne soffre la parte più bassa della parte posteriore del cervello si estende nel canale spinale. Questo può esercitare pressione sul tronco cerebrale, sul midollo spinale e ostruire il flusso di liquidi». Non sarebbe pericolosa per la vita. Oltre al mal di testa, i sintomi possono includere anche dolore al collo, problemi di udito e di equilibrio, vertigini e difficoltà a deglutire o parlare. C'è la possibilità di sviluppare la siringomielia (dove si sviluppa una cavità piena di liquido chiamata siringa nel midollo spinale), che può danneggiare il midollo spinale se non trattata tempestivamente.