Malata di tumore: «Otto mesi d'attesa per una Pet. Ma se paga 1600 euro, la fa in dieci giorni»

». La denuncia arriva dalla Puglia, dal consigliere regionaledel Movimento Cinquestelle che da alcuni giorni segue la vicenda di una donna 76enne di Valenzano,, che si sarebbe rivolta al Policlinico di Bari per effettuare l’indagine diagnostica strumentale. La donna avrebbe già subitoE adesso, secondo il consigliere, dovrebbe attendere otto mesi per l'esame diagnostico. «Per la signora – avrebbe spiegato Conca - l’alternativa sarebbe andare a Napoli in mobilità passiva, attendere tre mesi per il Dimiccoli di Barletta oppure in massimo dieci giorni,». La storia è riportata sulla Gazzetta del Mezzogiorno.Ma la direzione generale del Policlinico avrebbe respinto le accuse. «- avrebbe replicato il dg Giovanni Migliore -. La direzione della nostra medicina nucleare mi ha comunicato che le prestazioni programmate le prenotiamo nel tempo massimo previsto dalla legge di 180 giorni, mentre le urgenze vengono gestite in relazione alle necessità dopo aver effettuato una visita per definire il quadro clinico».In ogni caso,per capire dove e se, eventualmente, si siano create delle criticità. In modo che la vicenda della signora di Valenzano possa trovare una soluzione.