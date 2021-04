Lo scuolabus si muove da solo: l'autista cerca di salire in corsa ma muore schiacciato

MALCESINE - Un autista 59enne di scuolabus è morto nel tentativo di salire a bordo e fermare in corsa il mezzo, parcheggiato e senza passeggeri, che si era mosso da solo: è rimasto schiacciato tra il bus e un albero di ulivo. L'autista si apprestava al cambio del mezzo quando lo scuolabus è "partito". E' successo nel pomeriggio di oggi 20 aprile a Malcesine in via Navene Vecchia. Sulla dinamica indagano i Carabinieri di Malcesine e lo Spisal.