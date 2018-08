Malore alla gara podistica: colonnello dell'aeronautica muore a 44 anni

Martedì 7 Agosto 2018, 08:38 - Ultimo aggiornamento: 07-08-2018 11:11

SAN PIETRO AL NATISONE (Udine) -durante unaorganizzata aper un, 44 anni,, nato a Cividale ma effettivo in seno alloe residente a Roma.L'uomo aveva partecipato a una gara su un percorso di 8 km organizzata nella giornata di ieri, lunedì 6 agosto, nella località di Vernasso, a San Pietro, dove sono in corso i festeggiamenti estivi sul fiume Natisone. Il 44enne si è accasciato a terra intorno alle 19, colpito da un improvviso malore.Soccorso immediatamente dai sanitari di una ambulanza, è stato caricato sull'autolettiga che è partita a sirene spiegate in direzione dell'ospedale. Ma per lui, purtroppo, il malore è stato fatale e il tenente colonnello è. Lutto nelle Valli, una zona che il 44enne raggiungeva sempre in estate, in occasione delle ferie estive, ritrovando gli amici e i parenti, per poi fare rientro a Roma.