Malore in vacanza in Egitto, ex sindaco muore sotto gli occhi della moglie

Mercoledì 25 Aprile 2018, 06:05 - Ultimo aggiornamento: 25-04-2018 10:27

Addio a Piergiorgio Busi Angeli. L’è mancato improvvisamente nel primo pomeriggio di martedì all’età di 82 anni. Si trovava, località dell’Egitto affacciata sul Mar Rosso. Era partito domenicaCarina Berlese. Doveva essere una settimana di vacanza spensierata. Ma già lunedì aveva iniziato a sentirsi poco bene. Non sembrava nulla di particolarmente grave. Ieri, però, le cose sono precipitate. Durante il pranzo,Ha avuto delle convulsioni e la moglie ha subito dato l’allarme. La guardia medica del villaggio gli ha fatto una flebo per fermare il vomito. Poi, una volta stabilizzato, è stato accompagnato in camera. Qui ha riposato per un po’ su una poltrona. Pareva che la cosa potesse rientrare. Piergiorgio si è anche alzato per bere un bicchiere d’acqua. La moglie gli ha chiesto se voleva mangiare qualcosa. Lui ha detto di no. A quel punto si è seduto su una sedia. «E si è come addormentato – racconta il figlio Dino, che ieri ha parlato al telefono con la madre – non si è più risvegliato».