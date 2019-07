Malore improvviso alla festa di compleanno della figlia: morto il patron del Molino

Mercoledì 24 Luglio 2019, 23:49 - Ultimo aggiornamento: 25 Luglio, 06:30

Morto Feliciano Munari . È mancato lunedì ad 87 anni, uno dei componenti della dinastia, da centinaia di anni proprietarie dello storico Molino , in provincia di Padova , le cui origini risalgono almeno al 1470. Questa la data certa riportata da una mappa ancora oggi conservata.Non aveva nessun problema di salute ed era molto attivo. Il caso ha voluto che un malore tanto improvviso quanto fatale, lo abbia colto durante uno dei momenti di felicità che lo vedeva riunito a tutti gli affetti più cari. Appunto lunedì si stava festeggiando il compleanno della figlia Francesca.Ha accusato un malore , c'è stata la corsa dell'ambulanza all'ospedale, ma i sanitari non hanno potuto fare nulla per strapparlo a quello che è il destino di ognuno. Feliciano Munari era figlio di Cesare che con i fratelli ha di fatto rifondato il Molino.