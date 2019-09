Imprenditore entra in azienda, poi il malore: gli operai lo trovano senza vita

Martedì 10 Settembre 2019, 15:17 - Ultimo aggiornamento: 10-09-2019 15:57

Stroncato da un infarto , è morto ieri mattina all'alba l' imprenditore padovano Giuseppe Filippi , a capo dal 1992 dell'aziendadi via Europa a San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova . «Mio padre - ha raccontato ieri la figlia Stefania, 54 anni, noto avvocato - amava il suo lavoro e a dispetto dei suoi 83 anni era sempre il primo ad entrare in fabbrica e l'ultimo ad uscire. L'ho sentito ieri mattina qualche minuto prima delle sei. Nulla che facesse presagire una morte così».