Runner si accascia a terra mentre corre: Cristian, stroncato a 43 anni

PADERNO (TREVISO) - Runner muore mentre corre: la vittima è Cristian Tonellato, di 43 anni, ucciso da un malore nella sera del 20 gennaio 2021 in via Santandrà, a Camalò. Un malore improvviso, il 43enne si è accasciato a terra ed è stato subito soccorso da una infermiera che per caso si trovava a passare nella zona, la donna gli ha praticato un massaggio cardiaco, ma per lui non c'è stato nulal da fare. Cristian faceva parte del “Montello Runners club”, viveva a Paderno ed era titolare di una piccola azienda.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Erika Gamper, giornalista morta mentre scatta una foto: è... ROVIGO Covid Rovigo, Roberto muore a 64 anni: «Non usciva quasi mai,... LECCE Fidanzati uccisi a Lecce, il diario in cella del killer: «Se...

Ultimo aggiornamento: 10:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA