Sara, morta a 53 anni dopo tre anni di coma. Fatale un malore dopo la cena di San Valentino

Sara Franzato aveva 53 anni e gestiva con il marito e altri soci la pizzeria San Giorgio ad Aviano, in provincia di Pordenone. Nel 2018 era stata colpita da un grave malore e a distanza di 3 anni, dopo essere stata in coma, si è spenta.

Leggi anche > Tragedia nella notte, Elisa muore a 19 anni. Sbalzata fuori dall'auto dopo lo schianto

APPROFONDIMENTI LECCE Schianto sulla Gallipoli-Leuca: Elisa muore a 19 anni. Tornava da una... VENEZIA Incidente sulla statale Romea, auto e Tir fuori strada: morta... PADOVA Investita in bicicletta dal furgone, Emanuela muore a 11 anni dopo un...

Aveva sempre un sorriso per ogni cliente che varcasse la soglia del ristorante. Sara Franzato faceva trasparire l’amore per il proprio lavoro, il piacere d’essere a contatto con le persone, l’affabilità che trasmetteva si percepivano appena entrati nella pizzeria-ristorante San Giorgio di Aviano, la sua seconda casa, condivisa col marito Luciano.

Gli avianesi si sentivano coccolati e il locale era, ed è tuttora, punto di riferimento anche al di fuori dei confini locali. Era San Valentino del 2018, quando Sara, dopo aver cenato con il marito, si è sentita male. Un malore improvviso e fulmineo che nessuno si sarebbe mai aspettato. Poi la corsa in ospedale, da dove non si è mai più svegliata. Sara, adesso, si è spenta e in paese tutti hanno appreso la notizia con dolore, stringendosi al lutto della famiglia.