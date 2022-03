Ha messo i figli in salvo ed è crollata a terra, a Roma, il suo cuore fragile non ha retto. La fatica del viaggio, il marito in guerra, il terrore vissuto, gli affetti, la terra, la casa lasciati alle spalle. Natalia Kretova, 46 anni, è scesa dal pullman, ha alzato la mano per salutare i compagni di viaggio e si è accasciata a terra.

