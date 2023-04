Malore in casa a Padova: Giulio Barbato muore dopo quattro giorni di coma, aveva 25 anni

Si è sentito male venerdì, è morto oggi, 18 aprile 2023, dopo 4 giorni di coma Giulio Barbato 25 anni di Vigodarzere (Padova). Il ragazzo aveva accusato il malore nella sua abitazione.

Secondo una prima ricostruzione il venticinquenne, che nella sua pagina Facebook si definisce "Il viaggiatore", venerdì sera si sarebbe sentito male. I familiari hanno subito chiesto l'intervento dei sanitari intuendo che il suo quadro clinico fosse preoccupante. Il ragazzo è subito entrato in coma. Dopo il ricovero ospedaliero è stato trasferito nel reparto di Terapia Intensiva e sottoposto a tutte le cure possibili, ma non c'è stato nulla da fare. Della vicenda sono stati messi al corrente anche i carabinieri. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.