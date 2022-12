Malore in casa, Paolo Feliciani trovato morto a 33 anni: aperta un'inchiesta sul decesso del pediatra

Un malore, la morte in casa: è un giallo il decesso di Paolo Feliciani, il medico 33enne trovato morto a Pesaro. Il decesso risale allo scorso 22 dicembre, i funerali sono stati officiati a Loreto. La Procura ha infatti chiesto lo svolgimento di alcuni esami per fare luce sulle cause del decesso. L'esame autoptico così come gli esami tossicologici sono stati svolti nei giorni corsi e ora si attendono i risultati per capire cosa abbia provocato la morte del giovane pediatra.

Intanto in casa, stando a quanto riportato dalla stampa locale, non sarebbero stati rinvenuti flaconi di medicinali che possano far pensare all'assunzione di farmaci. Laureato in medicina, Paolo Feliciani aveva 33 anni e lavorava in alcuni ambulatori privati. Viveva solo in un appartamento della zona Loreto e prestava servizio in qualche ambulatorio privato come pediatra.