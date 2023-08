Malore durante escursione in montagna: 70enne muore al Terminillo

Le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino del Lazio, in collaborazione con il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e la Polizia di Stato, sono intervenute oggi sul Terminillo per soccorrere, un escursionista (M.M del 1953, originario di Rieti) vittima di un malore durante un'escursione sul sentiero che conduce al Rifugio Massimo Rinaldi sul Monte Terminilletto.

Purtroppo, al momento dell'arrivo delle squadre sul luogo dell'incidente, la persona era già deceduta, come indicato dal medico presente già in loco, che non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto anche le squadre dei Vigili del Fuoco. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino del Lazio resta a disposizione per ogni evenienza, garantendo un servizio di pronto intervento professionale e tempestivo.