Malore in acqua, choc in spiaggia a Senigallia: la turista annega sotto gli occhi dei bagnanti

Stava facendo il bagno nel tratto antistante il lungomare Da Vinci, in zona Ciarnin, nella spiaggia libera, quando all'improvviso ha perso i sensi ed è finita sott'acqua. La persone presenti in spiaggia hanno subito dato l'allarme al 112 quando l'hanno vista annaspare. Nonostante i soccorsi tempestivi e un prolungato tentativo di rianimazione da parte del personale del 118, intervenuto con l'automedica di Senigallia e il medico verricellato dall'eliambulanza, non c'è stato nulla da fare: la donna, una turista piemontese di oltre 70 anni, è morta sulla spiaggia, annegata a seguito di un malore.

Il dramma si è consumato questa mattina attorno alle 11 ed è il secondo nell'arco di tre giorni: martedì scorso un turista bresciano di 87 anni era annegato sotto gli occhi dei bagnanti, davanti al lungomare Da Vinci, dopo essere stato colto da un malore fatale.