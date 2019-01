Malpensa, migrante rimpatriato si lancia dall'aereo e fugge sulla pista: aeroporto bloccato

Un cittadino egiziano che stava per essere rimpatriato su un aereo, è fuggito lungo una pista dell'aeroporto di Malpensa, lanciandosi dalla porta posteriore del velivolo. L'aeroporto è stato bloccato. E i voli in arrivo sono stati dirottati a Linate.

Secondo le prime informazioni il passeggero è entrato dal portellone anteriore dell’aereo, ha percorso tutto il corridoio dell’aereo e una volta raggiunto il portellone posteriore si è lanciato sulle piste. Subito quindi è scattato il blocco dell’aeroporto con voli bloccati per un’ora. L’uomo non è ancora stato individuato. Alle 20.20 Enav e Enac hanno decretato la riapertura pista 35L. Poiché il fuggitivo non è ancora stato individuato i raccordi delle piste sono presidiati da squadre di Pubblica Sicurezza e operatori del gestore.

Tutti i raccordi sono presidiati dalla polizia che ha chiesto il supporto del gestore dello scalo milanese.



L'uomo è stato respinto perché una volta atterrato in Lombardia a Malpensa ha deciso di gettare i suoi documenti, rendendosi non identificabile. Per questa ragione l'egiziano è stato imbarcato su un volo diretto a Dakar (Senegal), da dove proveniva, dalla Polizia di Stato dello scalo internazionale varesino. Quando il personale di volo ha tolto la scaletta prima del decollo, ha deciso di approfittare di un attimo di distrazione di una hostess per lanciarsi dal portellone rimasto aperto.

Martedì 15 Gennaio 2019, 20:45 - Ultimo aggiornamento: 15-01-2019 21:21

