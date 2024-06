Maltempo, allerta gialla in cinque regioni: dalla Lombardia al Veneto, ecco dove e quali sono i rischi

Temporali, nubifragi e grandinate. Uno scenario non proprio estivo quello che si prospetta al Nord Italia per questa settimana. Ecco perché la Protezione civile ha emanato un avviso di allerta meteo gialla in cinque regioni: Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli- Venezia Giulia e Marche. Al Sud, invece, e in gran parte del Centro, le temperature restano stabili.

Rischio frane, alluvioni, erosioni costiere e valanghe ed esondazioni dei fiumi, dunque, nelle suddette regioni riportate nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

Italia divisa in due

L'Italia, quindi, risulta divisa in due: mentre al Sud e su gran parte del Centro proseguono le prove tecniche d'estate, anche se con alcune eccezioni e con temperature in lieve calo, le regioni del Nord continuano ad essere colpite dal flusso più fresco e instabile atlantico, dovuto al vortice ciclonico attualmente collocato tra la Scandinavia e le Isole Britanniche.

Le previsioni meteo al Nord per oggi 11 giugno

Già dal mattino rovesci e locali temporali si muoveranno dalla Lombardia orientale verso le regioni di Nordest in particolare sul basso Veneto e sul Friuli Venezia Giulia.

Tuttavia, come accaduto nelle scorse 24 ore, il tempo peggiorerà nel pomeriggio con un'atmosfera instabile e previsioni di temporali prima sui rilievi e poi verso la pianura Padana, in particolare a nord del fiume Po, dove potrebbero verificarsi anche improvvise raffiche di vento, nubifragi e locali grandinate. I fenomeni saranno più presenti in Lombardia, via via più irregolari sul resto del Settentrione. Temperature in diminuzione, massime tra 22 e 26.

Le previsioni meteo al Centro per oggi 11 giugno

Al Centro, invece, seppur in un contesto estivo, si prevedono fenomeni meno intensi, con rovesci occasionali che potrebbero interessare principalmente Umbria e Marche.Temperature pressoché stazionarie, massime tra 26 e 30.

Le previosioni meteo al Sud per oggi 11 giugno

In netto contrasto con il resto del Paese, il Sud continuerà a godere di condizioni meteorologiche favorevoli. Il cielo resterà prevalentemente sereno, a eccezione della Campania dove sarà nuvoloso, in un contesto generosamente soleggiato, permettendo ancora una giornata pienamente estiva. Temperature stazionarie, massime tra 30 e 34.