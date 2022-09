Allerta maltempo in Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte dalle previsioni sul maltempo, ha valutato allerta rossa in Basilicata, allerta arancione su parte della Calabria, Molise, Puglia. Allerta gialla in Campania, Lazio, Marche Umbria e Sardegna. In Basilicata oggi è sospesa la circolazione ferroviaria fra Potenza ed Eboli, sulla linea Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto. Lo rende noto l'ufficio stampa delle Ferrovie dello Stato.

Continua ad abbattersi l'ondata di maltempo sull’Italia. Le regioni del centrosud sono quelle più colpite per via delle forti correnti che continueranno a favorire piogge, anche diffuse. Sulla base delle previsioni disponibili. Per tutta la giornata di oggi si prevede il persistere di forti precipitazioni o temporali di forte intensità su Campania e Puglia. Inoltre ci saranno i rischi di locali grandinate e forti raffiche di vento. Secondo la Protezioni Civile la Basilicata nelle prossime ore sarà la regione più a rischio nubifragi, con allerta rossa. Sempre per l'allerta meteo, già ieri il sindaco di Potenza Mario Guarente ha firmato un'ordinanza con cui dispone la chiusura di tutte le scuole, compresi asili nido, e dell'Università nella giornata di oggi. Scuole chiuse anche in altri Comuni della provincia di Potenza e a Policoro in provincia di Matera.

Trapani e provincia allagate

A seguito della tempesta che si è abbattuta su Erice (Trapani) nelle ultime ore, la sindaca Daniela Toscano ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per oggi 26 settembre 2022. «Si invitano i cittadini a non uscire da casa fino al superamento dello stato di emergenza», si legge sulla pagina Facebook del Comune. La sindaca ha inoltre disposto per oggi la chiusura degli uffici comunali, salvo quelli relativi ai servizi essenziali.

Strade allagate in Sicilia, soprattutto nel trapanese. Ma anche a gela, in provincia di Caltanissetta. «Una tempesta si è abbattuta su Trapani» dice il sindaco Giacomo Tranchida sul sito del Comune «le strade sono allagate, tutte le pompe di sollevamento sono accese, ma la quantità di pioggia caduta è stata tale da non consentirne lo smaltimento in breve tempo. Il sindaco ordina la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, degli uffici pubblici del cimitero e delle ville. La cittadinanza è invitata a non uscire di casa».

