Bomba d'acqua e grandine a Firenze, 19,8 millimetri di pioggia in un'ora: mezzi sommersi in un sottopasso, inviati i sommozzatori

Maltempo - Una bomba d'acqua su Firenze, anche con grandine, ha causato allagamenti e disagi dopo le 13. I vigili del fuoco hanno dovuto mandare i sommozzatori a un sottopasso, in via Lanzi, nel rione del Romito, per due furgoni rimasti sommersi a causa della perturbazione. Non risultano, comunque, nella circostanza, persone ferite, i conducenti si sarebbero messi in salvo in tempo.

Bomba d'acqua e di grandine, Firenze imbiancata

La grandine ha coperto di una coltre bianca i viali in torno alla Fortezza da Basso.

In un'ora la stazione pluviometrica di Firenze-Università ha registrato 35 mm di pioggia, 17,8 mm all'Orto Botanico, 8,8 mm al Giardino di Boboli. «Bomba d'acqua su Firenze. Seguiamo con attenzione e costanza gli sviluppi in collegamento con la protezione civile, vigili del fuoco e polizia municipale. Evitare transiti dai sottopassi e prestare massima attenzione all'esterno», ha scritto, su twitter, il sindaco di Firenze Dario Nardella a proposito del forte temporale sulla città.

#Maltempo #Firenze, decine di interventi in corso per forte #pioggia e #grandine in città. I #sommozzatori dei #vigilidelfuoco sono intervenuti nel sottopasso ferroviario di via Lanzi per 2 furgoni sommersi dall'acqua, esclusa la presenza di persone nei veicoli [#12maggio 15:00] pic.twitter.com/FvUr3VB014 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 12, 2023

19,8 millimetri di pioggia in un'ora

Nubifragio e grandinata a Firenze a metà giornata. In un'ora la stazione di rilevamento di Firenze-Università ha registrato 19,8 millimetri di pioggia, ha fatto sapere il sindaco Dario Nardella sui social. Numerose le strade allagate che hanno creato code al traffico in diversi punti della città.

Codice giallo in Toscana

Prosegue il maltempo in Toscana per tutta la giornata di oggi venerdi 12 maggio con temporali forti che si protrarranno fino alla tarda mattinata di domani prevalentemente lungo la costa meridionale e le isole. Il bollettino emanato dalla Sala operativa della protezione civile regionale conferma dunque un codice giallo per rischio idrogeologico e temporali per l’intera giornata di oggi e lo conferma anche per domani, sabato 13 maggio, circoscrivendolo solo alla costa meridionale e le isole. Sono in corso rovesci e temporali che caratterizzeranno tutta la giornata di oggi. I fenomeni saranno forti e a tratti piu persistenti; inizialmente sulle zone di nord ovest e sul grossetano per poi spostarsi nelle aree interne. Per domani sono attesi rovesci e temporali anche intensi che persisteranno fino alla tarda mattinata sull’Arcipelago e la costa meridionale.