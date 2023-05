Maltempo a Brescia, crolla la sponda del Naviglio: le auto finiscono nel canale

Un violento temporale si è abbattuto in provincia di Brescia. Le zone più colpite sono quelle di Caino, Nave, Concesio in Val Trompia con le strade trasformate in torrenti di fango. A Rezzato è anche crollato l'argine del Naviglio e due auto parcheggiate sono finite nel canale senza causare feriti.

Situazione tra nord e sud

Forte grandinata in Calabria

A Brescia crolla un parcheggio a Rezzato adiacente al canale del Naviglio

In città si sono verificati forti disagi alla viabilità a causa di alcuni sottopassi allagati.