Maltempo, Castelli in ginocchio: strade come fiumi e auto bloccate. Salvato un uomo

Domenica 1 Settembre 2019, 19:52 - Ultimo aggiornamento: 01-09-2019 20:08

Auto impantanate, alberi colpiti da fulmini o sradicati da vento e pioggia. Ilche oggi pomeriggio si è abbattuto sul Lazio colpendo con violenza Roma , non ha risparmiato i. Un uomo è rimasto in panne mentre era alla guida della sua auto ad. La via Selvotta che stava percorrendo si è improvvisamente trasformata in un lago e, quando l'acqua ha spento il motore continuando a salire di livello, ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco di Velletri che lo hanno soccorso.Da Ariccia, i pompieri sono dovuti accorrere adove in via Ville di Nemi, un fulmine ha centrato in pieno un enorme Cedro del libano rendendolo instabile. In attesa dell'ausilio di un'autoscala, i vigili del fuoco non hanno potuto far altro che chiudere la strada. Stesso provvedimento ain via Capanna Murata dove un grosso albero è stato sradicato dal vento e si è abbattuto sul manto stradale.Adla violenza dell'acqua che ha portato via interi pezzi di strada. Via Uccelli è stata invasa da sassi e detriti. Nei pressi dell'ospedale Spolverini si è aperta una voragine.