Un violento nubifragio si è abbattuto sul Catanese, accompagnato da violente raffiche di vento e da grandinate, provocando danni e allagamenti. Numerosi le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco a Catania.I pompieri del comando provinciale hanno effettuato 47 interventi e ne hanno in programma altri 50. Le zone particolarmente colpite a Catania sono i quartieri Pigno, Zia Lisa, Villaggio S. Maria Goretti, le zone dell'aeroporto e di S. Giuseppe La Rena. In alcune strada completamente allagate gli automobilisti sono stati soccorsi dai sommozzatori dei vigili del fuoco. In provincia, particolarmente colpita dal maltempo la zona di Giarre Riposto. Squadre di vigili del fuoco sono arrivate in supporto dai Comandi provinciali di Siracusa e di Messina.