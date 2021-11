Maltempo, la tregua dura solo un giorno: da domani il ciclone porterà neve e temporali

Durerà almeno fino al prossimo fine settimana l'ondata di maltempo che si abbatterà da domani sull'Italia, interessando principalmente il Centronord e nel weekend ancora le regioni centrali e il Sud. Stefano Ghetti, meteorologo del sito iLMeteo.it comunica che dopo un martedì in gran parte asciutto e soleggiato, da domani l'Italia verrà raggiunta da aria più fredda proveniente dal Nord Europa che darà vita a un ciclone nei pressi del Mar Ligure. È in arrivo «il vero autunno sull'Italia», spiega Ghetti, «e dovremo fare i conti con piogge, temporali e nevicate anche copiose lungo i settori alpini».

Maltempo sull'Italia, allerta gialla in Campania e nel Lazio: pioggia e venti forti in tutte le regioni

Il tempo, in particolare, tenderà a peggiorare vistosamente dalla Sardegna verso la Toscana e il Lazio, dove sono attesi locali nubifragi, per poi interessare il Nord con precipitazioni via via più diffuse e abbondanti. Lungo i settori alpini e prealpini, precisa il meteorologo de iLMeteo.it, tornerà copiosa la neve, con i fiocchi che potranno cadere fin sotto i 1.500 metri a ridosso dei confini alpini. «Il ciclone però - conclude Ghetti - non abbandonerà tanto facilmente il nostro Paese: dopo un giovedì fortemente instabile al mattino, specie al Nord e sul Centro tirrenico, da venerdì il tempo peggiorerà nuovamente sulla Sardegna, con locali nubifragi, che interesseranno in seguito le regioni centrali peninsulari e il Sud nel corso del weekend».