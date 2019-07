Bombe d'acqua sull'Italia: «Scomparsa la protezione dell'anticiclone delle Azzorre»

Mercoledì 10 Luglio 2019, 17:18 - Ultimo aggiornamento: 10-07-2019 17:34

Il maltempo estivo di queste ore? L'è sempre più esposta ad eventi climatici estremi perché manca la 'protezione' che era data una volta dall'anticiclone delle. Lo spiega Antonello Pasini, fisico dell'atmosfera del Cnr. «Una volta questi fenomeni avvenivano solo dopo Ferragosto perché l'anticiclone ci proteggeva dalle correnti perturbate - sottolinea - ora la circolazione è cambiata, arrivano anticicloni più caldi come quello libico, così non solo ci sono più ondate di calore, ma anche più eventi estremi».Il cambiamento nella circolazione, precisa l'esperto, è dovuto ai cambiamenti climatici. «Con il riscaldamento globale si è amplificata la circolazione equatoriale, e appunto anticicloni che prima non uscivano dal deserto ora riescono ad arrivare nel nostro paese. A differenza di quello delle Azzorre però questi non riescono a stabilirsi stabilmente e a 'proteggerci' dalle perturbazioni che vengono da nord. I singoli eventi come quello di oggi non possono essere ascritti al riscaldamento globale, ma è un fatto che vediamo sempre più frequentemente questi episodi, e bisogna essere pronti perché la tendenza è questa». Le differenze sempre maggiori di temperatura sono anche alla base delle dimensioni dei chicchi di grandine, che possono raggiungere così livelli record come successo oggi a Pescara, spiega Pasini. «Le dimensioni dipendono dall'altezza delle nubi e dalla violenza con cui l'aria sale e scende quando si scontrano il fronte freddo e quello caldo. All'inizio i chicchi sono piccoli, ma si accrescono in base a questi parametri».