Maltempo, la conta dei danni: ancora disperso l'operaio di Taranto, Abruzzo chiede stato di emergenza

Il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è al lavoro con le autorità locali di protezione civile delle regioni più colpite dal maltempo dei giorni scorsi, per «completare le verifiche sui danni causati ed agevolare, quindi, le richieste e l'eventuale dichiarazione dello stato di emergenza per le zone interessate».

Finora si è operato per mettere in sicurezza la gru in bilico, anche se l'operazione non è del tutto stata completata. L'operazione è molto complessa visto che la gru è alta quanto un palazzo. Intanto i sommozzatori dei vigili del fuoco stanno iniziando a operare in una zona un pò più esterna anche con dei mezzi sofisticati per poter individuare a distanza il luogo in cui presumibilmente si trova la cabina della gru caduta. Le difficoltà sono determinate anche dalla presenza di altri rottami, dalle condizioni meteomarine non favorevoli e dalle acque torbide.