Maltempo, allarme neve in Alto Adige, stop a treni. Evacuate famiglia a Firenze. Brennero off limits

Prosegue l'ondata di maltempo in Italia. Evacuazioni nel Modenese per l'esodazione del Panaro. Stop ai treni sulla linea del Brennero tra Bolzano e il confine con l'Austria. Massima allerta a Sesto per il pericolo valanghe. In Campania è allerta arancione e piove nel covid center dell'Ospedale del mare.

11:30 - A Firenze crolla un capannone presso un condominio

I vigili del fuoco di Firenze stanno intervenendo in via Sercambi, zona Cure, per un dissesto statico di un capannone in dismissione confinante con un condominio dove per precauzione sono state fatte evacuare otto famiglie. Il capannone è già in fase di demolizione, spiegano i vigili del fuoco, ed ha subito il dissesto di una porzione di muro confinante con un cortile condominiale. In via cautelativa le otto famiglie sono state fatte uscire dalle proprie abitazioni. Sono in corso le opere di demolizione e messa in sicurezza del capannone. Al termine delle operazioni le famiglie potranno fare rientro al proprio domicilio.

10:51 - Mose di nuovo sollevato

È rimasto sempre sollevato, anche durante la notte, il sistema di barriere del Mose, e così ha evitato che su Venezia si verificassero tra ieri e oggi due punte di acqua alta di 130 centimetri. Le schiere di paratoie, eccetto per l'abbassamento ieri di Malamocco, per il transito di alcune navi, è in funzione da quasi 40 ore consecutive. Ha evitato per Venezia una pesante alta marea. La notte scorsa, dopo il picco di +130, il livello è rimasto sopra il metro e 10 per oltre 3 ore.

Allerta arancione in Campania

Collegamenti marittimi a singhiozzo nel golfo di Napoli mentre sull'intera Campania è in vigore l'allerta meteo di livello arancione. Il forte vento e il mare agitato stanno causando la cancellazione di diverse corse tra i porti della terraferma di Napoli, Pozzuoli e Sorrento e le isole Capri, Ischia e Procida. Cancellate per avverse condizioni meteomarine le corse veloci degli aliscafi, così come quelle di alcuni traghetti. L'allerta meteo arancione emanata dalla Protezione civile della Regione Campania è in vigore per tutta la giornata di oggi sull'intero territorio regionale, ad esclusione della zona 4 corrispondente all'Alta Irpinia e al Sannio. Sono previsti temporali anche di forte intensità, venti forti meridionali con raffiche e mare agitato.

Napoli, piove in ospedale

La pioggia entra nel covid center dell'Ospedale del mare a Napoli. Il temporale di queste ore, si apprende da fonti interne all'ospedale, ha infatti trovato delle perdite dal soffitto dei moduli montati nell'area di parcheggio dell'ospedale nel quartiere di Ponticelli, a Napoli, bagnando il pavimento dell'area tac e delle degenze. Il personale ha chiesto più volte l'intervento dei vertici dell'ospedale, mentre gli operatori stamattina hanno steso asciugamani sui pavimenti per assorbire l'acqua. Attualmente nel covid center dell'Ospedale di Mare sono ricoverati 15 pazienti. Dall'Asl Napoli 1 fanno sapere che nei giorni scorsi avevano già inviato una segnalazione alla ditta che ha costruito il Covid center chiedendo un intervento per perdite di acqua che già si erano verificate e che probabilmente il maltempo della notte ha notevolmente aggravato.

10:48 - Allagamenti nel Bolognese

Interventi per frane e fossi ostruiti, ma nessun ferito Notte di lavoro per i Vigili del fuoco per l'ondata di maltempo che ha colpito anche il Bolognese, in particolare l'Appennino. Pioggia e vento forti hanno provocato diversi allagamenti e la caduta di alberi anche sulle strade. Diverse le chiamate di soccorso arrivate alla centrale operativa del 115. A Lizzano in Belvedere, in via del Molinetto, una frana ha ostruito un fosso e l'acqua è tracimata. Allagamenti anche a San Benedetto Val di Sambro: i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Cedrecchia con motopompe per aspirare l'acqua. Alberi caduti a Granaglione e a Castiglione dei Pepoli. Al momento non risulterebbero persone ferite.

10:12 - Veneto, crolla un ponte

Un piccolo ponte su un torrente è crollato ieri sera a causa del maltempo, facendo precipitare nel greto un mezzo dei vigili del fuoco, vuoto perché i tre occupanti si erano già messi al sicuro. È accaduto ieri sera a Gosaldo, ma si è appreso stamane. Il ponte collega la frazione di Rent - rimasta isolata - ad un altro abitato di Gosaldo. Da ieri sera i pompieri hanno compiuto 130 interventi per il maltempo nel bellunese, 50 le squadre al lavoro.

9:38 - Modena, il Panaro rompe gli argini: evacuazioni

Sono in corso le evacuazioni di abitanti nella zona tra Gaggio e Nonantola, nel Modenese, per la rottura dell'argine del fiume Panaro. Lo annunciano i vigili del fuoco, spiegando che sul posto sono state inviate sezioni operative dalla Toscana e dal Piemonte.

🔴 #Modena, in atto evacuazioni di abitanti nella zona tra Gaggio e Nonantola per la rottura dell’argine del fiume Panaro. Inviate sezioni operative dei #vigilidelfuoco da Toscana e Piemonte [#6dicembre 9:00] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) December 6, 2020

La rottura dell'argine è avvenuta nel territorio comunale di Castelfranco Emilia, a poca distanza da Nonantola e da Modena. Sono state predisposte, nel rispetto della normativa vigente relativa all'emergenza covid, tre strutture dedicate all'accoglienza di eventuali sfollati: il PalaReggiani, la Palestra delle Scuole Guinizelli e la Palestra delle Scuole «Rosse». È chiuso un tratto della ferrovia tra Castelfranco e Modena e sono state chiuse alcune strade: via Bonvino, via Viazza e via Tronco, che sono sott'acqua. Sul posto vigili del fuoco e protezione civile per assistere la popolazione. Aipo sta intervenendo sull'argine.

8:19 - Interrotta linea ferroviaria Brennero

Per motivi di sicurezza la linea ferroviaria del Brennero è interrotta tra Bolzano e il confine di stato. Da ieri sera sono anche bloccate l'autostrada A22 in direzione nord tra Vipiteno e Brennero e la statale in entrambe le direzioni tra Colle Isarco e il confine di Stato. L'Austria per questo motivo attualmente non è raggiungibile tramite il valico.

È stata sospesa, sempre per motivi di sicurezza, la circolazione dei treni sulla linea della val Pusteria tra Valdaora e Lienz in Austria e la linea della val Venosta tra Merano e Malles. Sono stati istituiti servizi sostitutivi con autobus.

La statale del Brennero è interrotta anche tra Fortezza e Mules, a Egna e tra S.Pietro Mezzomonte e Ziggler. Sospesa anche la circolazione sulla statale della Alemagna tra Dobbiaco e Cortina. Risultano chiuse la statale di Passo Lavazé sul versante altoatesino, la statale della val Sarentino. Bloccato l'accesso alla val Badia. Tutti i passi e numerose strade provinciali sono interrotte. Black out a causa di alberi caduti sotto il peso dell'eccezionale nevicata vengono segnalati dalla val Martello e - a macchia di leopardo - da varie altre zone dell'Alto Adige. È interrotta la linea tra il Bellunese e la val Pusteria, che attualmente regge grazie a un sistema d'emergenza con centrali locali.

Alto Adige, forte pericolo valanghe

Sulle Dolomiti di Sesto, come anche sulle Dolomiti tra la Marmolada e Fiera di Primiero il pericolo valanghe è «molto forte» (grado 5 di 5). Nel resto dell'Alto Adige, ad esclusione della val d'Adige, è invece «forte» (grado 4 di 4). Nelle regioni più colpite sono caduti da 80 a 140 cm di neve. In molte regioni domenica cadranno da 60 a 110 cm di neve, localmente anche di più. A rendere ancora più difficile la situazione il forte vento da sud che causa accumuli di neve.

Ultimo aggiornamento: 11:44

