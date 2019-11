​Maltempo, diretta: esonda il Vara, sfollati nello Spezzino. A Sanremo 60 isolati, neve al Sestriere

Maltempo diffuso in tutta Italia. La regione più colpita è la Liguria spazzata dal vento e dalla pioggia, che hanno provocato esondazioni ed allagamenti. Una tromba d'aria nel Tigullio, mentre la sindaca di Sestri Levante chiede di non uscire di casa. A causa delle forti precipitazioni, decine di interventi nella notte dei vigili del fuoco anche in Toscana, mentre nel Salernitano si dispone l'evacuazione di cento famiglie nelle fasce pedemontane, per il rischio di possibili alluvioni e di colate di fango.

Maltempo, scuole chiuse domani in provincia di Salerno

Ore 13.30, raffiche a 160 km/h in Francia. Mare in tempesta, raffiche a oltre 160 chilometri orari, strade interrotte per la caduta di alberi, 140.000 case senza elettricità: è la tempesta 'Amelie', che è arrivata sulla facciata atlantica della Francia da alcune ore e sta ora imperversando sulla metà occidentale del paese. Forti piogge si segnalano anche nel sud-est, con brevi inondazioni. Il maltempo, segnalato con ampio anticipo nei giorni scorsi, sta progredendo verso l'interno della Francia e perde di intensità. Gli interventi dei pompieri sono stati quasi tutti per la caduta di alberi, ma nelle Lande, si è dovuto procedere all'evacuazione di 47 persone da un campeggio, mentre il tetto di un casinò a Mimizan, sempre nella zona basca francese, è crollato. Molte le strade e i collegamenti ferroviari interrotti.

Ore 13.27, esonda il Vara. È esondato il fiume Vara in località Sciarpato, località nel comune di Sesta Godano, nello Spezzino. Una famiglia è stata sfollata e altre due sono state trasferite ai piani alti della palazzina. Anche il paese di San Pietro Vara, nel comune di Varese Ligure è allagato. Allagamenti anche a Maissana. Il fiume Vara minaccia anche l'abitato di Varese Ligure perché, dopo aver oltrepassato il secondo livello di guardia, è arrivato a toccare uno dei ponti nel centro dell'abitato.

Ore 13. Circa sessanta persone sono rimaste isolate in località San Pietro, a Sanremo (Imperia), a causa della voragine che si è aperta sull'unica strada che conduce all'abitato. La Protezione civile, intervenuta nella mattinata, ha creato un valico pedonale, che al momento resta l'unico passaggio per raggiungere la frazione. Sempre a Sanremo, a causa delle piogge, un frana si è verificata in via Duca D'Aosta, strada che conduce alla frazione di Poggio. Il traffico è stato deviato su strade alternative.

Ore 12.30. Nove persone sono state sfollate dalla palazzina di Lavagna scoperchiata stamani dalla tromba d'aria che si è abbattuta sul litorale del Levante ligure. Passeranno la prossima notte presso alcune abitazioni messe a disposizione dal Comune di Lavagna.

Ore 12.15. Il Comune di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, ha disposto in via precauzionale l'evacuazione di circa cento famiglie residenti nelle fasce pedemontane. L'ordinanza, firmata dal sindaco Manlio Torquato, è arrivata in seguito alla comunicazione della sala operativa regionale che segnalava il rischio di possibili alluvioni e di colate di fango in seguito all'ondata di maltempo che si è abbattuta da questa notte sul territorio provinciale salernitano. Sempre nel comune dell'agro nocerino sarnese è stato disposto l'obbligo di tenersi lontano dai corsi d'acqua e di non sostare le vettura in prossimità di sottopassi e corsi d'acqua. A causa di allagamenti, inoltre, è stata decretata la chiusura del cimitero cittadino. Stessa decisione è stata adottata anche a Sarno dove è stato ordinato anche il divieto di transitare nei parchi pubblici e nelle aree alberate. A Siano, invece, è stato annullato il consueto mercato domenicale. Allagamenti e smottamenti hanno interessato anche la Valle dell'Irno con i vigili del fuoco impegnati in diversi interventi soprattutto a Mercato San Severino e Castel San Giorgio.

Ore 12. Il nubifragio che si è abbattuto sull'Irpinia comincia a far registrare i primi danni. È il caso di Santo Stefano del Sole dove le strade sono state invase dal fango. Il Genio Civile ha mandato le proprie squadre per avviare le operazioni di pulizia. Situazione delicata anche a Santa Lucia di Serino dove si registrano numerosi allagamenti. Il sindaco, Fenisia Mariconda, ha chiesto l'intervento del Genio Civile e nel frattempo ha riunito il Centro Operativo Comunale per fronteggiare le emergenze.

Ore 11.45 Il torrente Petronio è esondato nel tratto tra Casarza Ligure e Riva Trigoso, nel Levante Ligure. Secondo quanto appreso, non ci sarebbero al momento danni a persone. Decine gli interventi del personale del Comune. Chiuse alcune strade e la galleria per Moneglia. Anche il livello del Vara, nello spezzino, si è alzato oltre il secondo livello di guardia.

Nubifragio in Liguria, esondato il torrente Petronio



Allagamenti, cedimenti stradali e schianti di alberi nel Ponente Ligure dove permane l'allerta gialla diramata dall'Arpal. Una persona è stata sfollata dal proprio appartamento a Sanremo a causa delle numerose infiltrazioni dovute alla pioggia costante. Sempre a Sanremo due giovani, rimasti bloccati in auto in un sottopasso allagato. Nell'entroterrra di Sanremo si è aperto un cratere sulla strada dei Due Valloni mentre diversi alberi si sono schiantati sulle auto parcheggiate a Ventimiglia. Problemi anche nel levante Ligure dove l'allerta è arancione. Una tromba d'aria ha investito Lavagna facendo volare via il tetto di alcune abitazioni.

LEGGI ANCHE --> Maltempo, in Liguria allagamenti e vento forte



La linea temporalesca che dalla notte scorsa interessa tutta la Liguria continua a far sentire i suoi effetti e si sta intensificando nel Levante: Sestri Levante è stata interessata da un intenso fenomeno che ha portato 57.6 mm/1h di pioggia. I livelli dei torrenti iniziano a salire: un primo colmo di piena del Vara ha superato il primo livello di guardia, e scenderà lungo il corso del fiume nelle prossime ore. Anche il Petronio a Sara ha superato il primo livello di guardia. Sempre molto intenso anche il vento le cui raffiche hanno toccato i 166 km all'ora nell'entroterra spezzino.

Ore 11. Un piccolo smottamento si è verificato anche in Costiera amalfitana sulla strada provinciale che collega Ravello con Tramonti. A Salerno, invece, sono caduti alcuni alberi sul lungomare Trieste ma non si registrano criticità allarmanti.

Decine di interventi dei vigili del fuoco in Toscana, in particolare nel Pisano, per il maltempo e le forti precipitazioni della notte trascorsa che per alcune ore hanno colpito la provincia. Nessun danno particolare ma sono state una sessantina le richieste di soccorso giunte principalmente per allagamenti e qualche smottamento in varie zone della provincia di Pisa e nell'area di Empoli. Nessuna persona risulta coinvolta. Le principali criticità, già tutte risolte, hanno riguardato Montopoli Valdarno, San Miniato, Calcinaia e Pontedera. La situazione è comunque già tornata alla normalità. A Empoli i vigili del fuoco sono stati impegnati tutta la notte per tre interventi di vuotature di scantinati e cantine. A Fucecchio il Comune ha provveduto ad attivare squadre di protezione civile per sopperire alle richieste di intervento.

Ore 10.50. «Non uscite da casa». Questo l'appello del sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio per le condizioni meteo che sono «preoccupanti». Molte le strade e le piazze allagate della cittadina ligure mentre si stanno intensificando le precipitazioni. Chiuse le strade vicine al torrente Petronio. Riva Trigoso risulta isolata.

Ore 10.45. Partito da Capri il traghetto Fauno della Caremar: programmato per le 10.40 è salpato in ritardo per dare modo all'equipaggio di imbarcare il massimo consentito dei passeggeri in prossimità dell'allerta meteo. Previsto il peggioramento delle condizioni meteo marine che già tengono fermi gli aliscafi da Napoli e da Sorrento, motivo per cui Capri potrebbe rimanere del tutto isolata nelle prossime ore. Già bloccati i collegamenti con Sorrento. Le condizioni meteo per domani sono previste in via di peggioramento e quindi Capri si appresta a vivere un anticipo della stagione invernale con la pioggia e il vento che già sferzano l'isola.

Continua a piovere sullo Spezzino dove la situazione più critica stamani è in Val di Vara. Il fiume Vara, a Sesta Godano, a superato il secondo livello di guardia. Un rio è esondato nella zona di San Pietro Vara, nel comune di Varese Ligure, creando allagamenti che hanno reso necessaria la chiusura della strada statale. In corso interventi per frane e pali elettrici caduti per il forte vento.

Ore 10. Nevica dalla scorsa notte su tutto l'arco alpino piemontese. Prima neve al Sestriere, dove ne sono caduti circa 20 centimetri, imbiancate in Alta Val Susa anche Pragelato, San Sicario, Sportinia. Fiocchi questa mattina anche ai 1.200 metri di Bardonecchia, sempre in Valle di Susa. Il maltempo, che sta portando piogge diffuse in pianura, concederà una tregua al Piemonte soltanto dal tardo pomeriggio.



Ultimo aggiornamento: 13:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA