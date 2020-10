Maltempo, ritrovato il corpo del margaro disperso in Piemonte. Due cadaveri restituiti dal mare in Liguria

È stato rinvenuto il corpo del disperso, a causa del maltempo, sul Colle di Tenda, il valico che collega la provincia di Cuneo alla parte francese della valle del Roja. Lo riferiscono fonti dei Vigili del Fuoco. Si tratta di un francese, fratello del margaro che era riuscito invece a mettersi in salvo aggrappandosi ad un albero. Il corpo è stato ritrovato nel versante francese dai soccoritori locali.

Due corpi sono stati ritrovati in mare nell'estremo ponente della Liguria. È successo in mattinata tra Sanremo e Ventimiglia. Il primo corpo, quello di un uomo, è stato ritrovato questa mattina nelle acque antistanti la località Tre Ponti di Sanremo tra i detriti della mareggiata e del maltempo delle ultime ore. A notarlo un poliziotto che stava facendo jogging e ha dato l'allarme.

Il secondo cadavere invece è stato ritrovato sulla spiaggia a Ventimiglia. In entrambi i casi è intervenuta la capitaneria di porto insieme ai carabinieri. Non si esclude che possa trattarsi di alcune delle persone scomparse durante l'ultima ondata di maltempo in Francia. Nella zona di Ventimiglia e dell'estremo Ponente ligure non risultano segnalazioni di scomparsi.



Ultimo aggiornamento: 13:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA