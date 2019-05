Maltempo, uomo disperso nel fiume Mincio. Vento, neve e temperature in calo

Le condizioni del tempo però erano proibitive con pioggia e vento forte. I cinque hanno così deciso di ripararsi in auto. Il conducente si è distratto e non si è accorto che l'auto non aveva la marcia innestata. Così' la vettura, lentamente, è scivolata nelle acque del Mincio. Le grida di aiuto sono state sentite da altri pescatori che hanno tratto in salvo quattro persone, mentre la quinta risulta al momento dispersa.

ALBERO SUI BINARI A Mantova il treno per Milano delle 8.40, appena partito dalla stazione della città virgiliano, ha urtato un albero caduto sui binari per il maltempo. Fortunatamente passeggeri e macchinisti non hanno riportato conseguenze. Il convoglio è stato fermato per le verifiche tecniche del caso e i passeggeri sono stati trasferiti, con disagi e ritardi, su un altro convoglio.



NEVE Neve fuori stagione sulla montagna pistoiese. L'Abetone (Pistoia) stamani si è svegliato sotto una coltre di neve che sta continuando a fioccare. Nel comprensorio sono sono imbiancate la Valdiluce, le piste in quota e anche la parte bassa dell'Abetone. Al momento non vengono segnalati particolari problemi alla viabilità, ma la quota neve, secondo le previsioni meteo, dovrebbe abbassarsi nel corso della giornata fino a 600 metri.



Maltempo in provincia di Alessandria con vento forte, temporali e aria fredda con un repentino calo delle temperature. La neve è caduta sull'Appennino Ligure-Piemonte a quote molto basse per l'inizio di maggio, a 5-600 metri nelle valli Orba, Curone e Borbera, sui bacini di spartiacque tra Liguria e Piemonte. Pioggia in pianura e in collina sul basso Monferrato, con valori tra 4 e 7 gradi. Nel corso delle prossime ore ancora precipitazioni la neve potrebbe imbiancare anche l'alto Monferrato Nevischio anche sull'A26 Genova-Gravellona sull'Appennino al confine con la provincia di Genova, tra Masone e e l'allacciamento con la A10 Genova-Ventimiglia. Alberi abbattuti dal forte vento in molte zone del Piemonte: a Trecate (Novara) la caduta di una pianta ha causato il ferimento di un vigile del fuoco.

Domenica 5 Maggio 2019, 14:27 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2019 14:56

