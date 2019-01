In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione civile, il gruppo Fs Italiane ha attivato per la giornata di domani la fase di emergenza lieve dei piani neve e gelo su alcune linee ferroviarie di Marche, Abruzzo, Puglia, Molise e Campania. In queste regioni i servizi commerciali regionali, si legge in una nota, saranno ridotti mediamente del 30% per forte vento, a carattere di burrasca, che potrebbe aggravare la situazione con particolari accumuli di neve. Al momento, è comunque confermata la piena disponibilità di tutte le linee ferroviarie.



Le linee interessate dall'emergenza sono: Ancona - Porto d'Ascoli/Ascoli; Ancona - Pescara; Pescara - Sulmona; Pescara - Termoli; Giulianova - Teramo; Sulmona - Terni - L'Aquila; Avezzano - Sulmona; Venafro - Campobasso; Foggia - Potenza. L'elenco aggiornato dei treni in circolazione sarà disponibile sul sito di Trenitalia e su Fsnews nella sezione infomobilità. Preallerta e presidi preventivi anche in Basilicata, Calabria e Sicilia, in queste regioni non sono però previste riduzioni di treni. Il gruppo Fs annuncia di aver predisposto il «monitoraggio costante dell'infrastruttura ferroviaria, per assicurarne l'efficienza e garantirne la piena disponibilità per i servizi delle imprese ferroviarie e, quindi, la mobilità delle persone». Per far fronte in maniera «tempestiva a eventuali criticità, provocate nelle prossime ore dal maltempo, saranno attivi i centri operativi territoriali nelle regioni interessate», coordinati dalle sale operative centrali di Rete ferroviaria italiana e Trenitalia.



Queste le principali azioni previste dal gruppo Fs Italiane: presidi tecnici degli impianti nevralgici, con particolare attenzione ai nodi urbani ferroviari; corse raschia-ghiaccio, per mantenere in efficienza i sistemi di alimentazione elettrica dei treni; allertato il personale delle ditte appaltatrici per garantire la piena operatività degli spazi di stazione aperti al pubblico. Operatori della circolazione, tecnici di Rfi e delle ditte appaltatrici, si sottolinea nella nota, «sono pronti a intervenire in caso di necessità per eseguire specifici controlli sull'infrastruttura e attività di monitoraggio sugli impianti ferroviari». Trenitalia ha previsto misure tecniche e organizzative specifiche per «garantire la mobilità delle persone, con locomotive e treni diesel di soccorso pronte a intervenire in caso di peggioramento delle condizioni meteo». Previsto inoltre il potenziamento dei servizi di assistenza ai viaggiatori nelle stazioni interessate per fornire informazioni sulla riprogrammazione dei servizi di trasporto. Fs Italiane invita i viaggiatori a tenersi informati sulla situazione della circolazione dei treni, anche attraverso i canali di informazione del gruppo, visitando il canale infomobilità del sito www.rfi.it, su www. trenitalia.com, ascoltando Fsnews radio, o collegandosi a fsnews.it, il profilo Twitter di Fs.

Mercoledì 2 Gennaio 2019, 22:19

