Maltempo, un'altra giornata di neve: fiocchi anche sulle colline di Firenze

Altra giornata di nevicate, in Italia, con questo colpa di coda invernale sorprendente. Si registra infatti neve sui passi appenninici del Mugello, localmente fino a quote collinari. Lo segnala la Protezione di Firenze, ricordando che è in corso un codice giallo per rischi neve e ghiaccio. «Le precipitazioni nevose - avverte Massimo Fratini, consigliere delegato alla Protezione civile - sono previste per l'intera giornata sulle zone appenniniche. Sono in corso interventi condotti dal personale della Viabilità della Città Metropolitana sulle strade di competenza. Si raccomanda massima attenzione alla guida e si ricorda l'obbligo delle dotazioni invernali». Pure nel capoluogo toscano è caduto qualche fiocco misto ad acqua per pochi minuti, neve soprattutto sulle colline di Firenze. Già ieri si erano registrate nevicate importanti nel Senigalliese, a Farbriano, a Fermo, nell'Ascolano. Ma anche in Abruzzo, in Puglia e in Molise.

Maltempo, neve in mezza Italia. Le previsioni: sull'Italia altre 48 ore di pieno inverno



Ultimo aggiornamento: 14:01

