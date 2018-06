Maltempo sul nord Italia, frana a Bussoleno: fango sulle case, un centinaio di evacuati. In arrivo temporali al Nord

#7giu 17:20, proseguono le operazioni di soccorso e i sopralluoghi tecnici da parte delle 18 squadre #vigilidelfuoco intervenute con 21 automezzi per la frana a #Bussoleno (TO). Al momento non sono segnalate persone disperse. In atto ricognizione aerea dell’elicottero #dragovf 51 pic.twitter.com/c1nk4tOj26 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 7 giugno 2018

Giovedì 7 Giugno 2018, 18:50 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 19:00

Il maltempo si abbatte sul nord Italia. Un centinaio di persone sono state evacuate a Bussoleno, in val di Susa, in provincia di Torino, per una frana provocata dalle piogge. «È un disastro», dice il sindaco, Anna Maria Allasio.Gli sfollati sono stati accolti in un punto allestito dalla Croce Rossa di Susa. Questa è la quarta frana, in poco meno di un mese, che si abbatte su Bussoleno e i vigili del fuoco, insieme ai carabinieri di Volpiano, stanno perlustrando l'area per valutarne la sicurezza. Il fango e i detriti hanno coinvolto cinque abitazioni, ma i danni sono ancora da quantificare. Quattro persone sono state soccorse con l'elicottero; nessuno è rimasto ferito.Una fitta grandinata accompagnata da forti raffiche di vento, la seconda in pochi giorni, si è abbattuta poi nel pomeriggio su Torino. Tra le zone più colpite anche i comuni di Rivoli e Grugliasco, dove numer ose squadredei vigili del fuoco sono impegnate nelle operazioni diprosciugamento di cantine e garage. Disagi anche per il traffico, a causa delle strade allagate. Problemi anche ad Alessandria, dove vento e pioggia forte hanno abbattuto alberi e grossi rami. Uno smottamento è caduto nella frazione Valmadonna, sulla strada che porta a un campeggio. Su metà Piemonte fino a domani resta l'allerta gialla per i forti temporali.. Una perturbazione presente sul Mediterraneo centrale porterà nelle prossime ore nuove piogge e temporali sulle regioni settentrionali e, localmente, anche su quelle centrali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede a partire dalla serata di oggi precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da fulmini, grandinate e forti raffiche di vento, su Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche ed Abruzzo. Il Dipartimento ha anche valutato sia per la giornata di oggi che per quella di domani una allerta arancione su gran parte della Lombardia.Ilsarà interessato da condizioni di marcata instabilità, con precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale. Sulla base delle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha dichiarato lo stato di attenzione per possibili criticità idrogeologiche, dalle 14 di oggi alle 8 di sabato 9 giugno, in tutti i bacini idrografici. Le previsioni indicano che un nucleo ciclonico con aria fredda in quota si estende dalla Spagna verso l'Italia centrale. Questa configurazione, unita alla presenza di masse d'aria calda e umida sulla regione, determina condizioni di marcata instabilità. Oggi e domani a tratti saranno quindi probabili precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale. Saranno possibili fenomeni intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento) con quantitativi di pioggia localmente anche consistenti.Rovesci e temporali anche di forte intensità sparsi anche su tutta latra oggi e domani. La Sala operativa della Protezione civile ha diramato un codice giallo per rischio idrogeologico emesso dal centro funzionale regionale dalle 16 di oggi alla mezzanotte di domani. Oggi, dal pomeriggio, possibili precipitazioni anche a carattere temporalesco più probabili sulle zone interne centro-settentrionali. Domani, venerdì, in nottata, piogge sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. Possibile temporanea attenuazione dei fenomeni nella mattinata di domani e nuovi temporali nel pomeriggio sulle zone interne. I temporali potranno essere associati a forti colpi di vento e grandinate. Attenuazione delle piogge in serata.