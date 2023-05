Maltempo, decine di frane in Toscana. Recuperata una coppia di anziani, erano isolati da ore

Due persone anziane, residenti in zona Ghizzana, località del comune di Palazzuolo sul Senio rimasta completamente isolata, sono stati recuperati questo pomeriggio. L'intervento di soccorso, fanno sapere i soccorritori, è stato difficile e l'evacuazione da parte degli elicotteri non è stata possibile a causa del maltempo incessante.

È stato tentato l'approccio da due direzioni diverse dalle squadre di tecnici del Soccorso alpino e speleologico della Toscana: una delle squadre, una volta raggiunti i due anziani, ha iniziato le operazioni di recupero via terra tra i sentieri distrutti e le frane in movimento.

Frane nell'Alto Mugello

«Nuovi sopralluoghi dei tecnici della Città metropolitana nell'Alto Mugello. Il numero delle frane rilevate è salito a circa 50 su tutta la viabilità provinciale. Interessato anche il territorio di Londa. La protezione civile ha liberato alcune strade per consentire accesso ai mezzi di soccorso e di utilità pubblica. Dalla prossima settimana inizieranno i primi lavori in somma urgenza sulle strade a partire dalla Sr 302. Migliorano le previsioni per il meteo di domani. Si raccomanda come sempre massima attenzione alla viabilità e alla segnaletica e si ricorda che è severamente vietato imboccare strade dove sono segnalate frane e divieti di accesso». Lo fa sapere il sindaco di Firenze, Dario Nardella, in un post su Facebook.