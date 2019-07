Maltempo, grandine e temporali in Veneto. ​A Bolzano sgomberato campo scout

Sabato 27 Luglio 2019, 13:28 - Ultimo aggiornamento: 27-07-2019 14:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ondata di maltempo prevista per il weekend si sta abbattendo a Nordest con temporali , anche di forte intensità, grandine . Ieri i primi fenomeni metereologici violenti avevano causato due frane nel Bellunese e disagi nel Trevigiano e nel Pordenonese . A Mestre intorno alle 13 di oggi ha cominciato a grandinare, poi è subentrato il temporale, anche con forti tuoni.SGOMBERATO CAMPO CON 40 SCOUT IN VAL DAONEDopo un forte temporale ieri sera in val Daone una quarantina di scout hanno passato la notte in strutture vicine, mentre altri 80 campeggiatori - allontanati in un primo momento - sono stati autorizzati a fare ritorno nelle loro tende e continuare il soggiorno grazie al miglioramento delle condizioni meteo.In un primo momento erano stati sgomberati tre campeggi scout in val Doaone, ma solo uno degli accampamenti è stato chiuso in via precauzionale perché potenzialmente minacciato da una frana a monte.