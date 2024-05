Maltempo in Italia, previsioni grandine: nuove perturbazioni in arrivo, allerta arancione nel centro-nord, meglio al sud

Questa fase di maltempo non sembra voler dare tregua. L'Italia, secondo quanto viene riportato dal Meteo.it, dovrà fare i conti con una serie di perturbazioni molto forti che potrebbero durare fino a fine mese. La zona più colpita sembra essere quella centro-settentrionale mentre al Sud il tempo sarà prevalentemente soleggiato. Ecco le previsioni

Maltempo Roma, quando e dove piove: rischio bomba d'acqua. Le previsioni meteo di oggi e dei prossimi giorni

La nuova perturbazione

La perturbazione atlantica, collegata a un semi stazionario ciclone attivo tra le Isole Britanniche e la Francia, sara sospinta da intensi venti di Libeccio e Scirocco. Da lunedi il tempo peggiorera via via piu diffusamente e intensamente dalla Sardegna verso Toscana, Umbria, Lazio, quindi Nordovest e infine Nordest. Ma sara martedi 21 la giornata clou del maltempo. Sin dalle prime del giorno piogge abbondanti o abbondantissime e locali temporali con grandine, si abbatteranno su Liguria, alta Toscana, Lombardia, Veneto e infine Friuli Venezia Giulia. Le precipitazioni intense potrebbero causare allagamenti improvvisi e dato che il livello dei fiumi in Lombardia e Veneto e ancora piuttosto alto, non sono da escludersi nuove esondazioni.

Da mercoledi 22 l'alta pressione tornera ad avanzare verso il Centro-Sud dove il tempo tornera a essere soleggiato. Non sara cosi al Nord. Sulle regioni settentrionali continuera a imperversare il flusso instabile proveniente dall'oceano Atlantico e cosi dopo mattinate relativamente tranquille e soleggiate, nel pomeriggio scoppieranno numerosi temporali con grandine. Sotto il profilo termico invece e da segnalare il temporaneo aumento dei valori sia massimi sia minimi a causa dei venti meridionali, successivamente (da mercoledi) il clima sara mite su gran parte delle regioni.

Lunedi 20 maggio

Giornata con tempo che peggiorerà da Sardegna, Toscana e Lazio verso le regioni del Nord. Attese piogge diffuse e temporali, con possibili grandinate e colpi di vento. In nottata intenso maltempo in Lombardia e sulle coste dell'alta Toscana, sul Verbano e in Veneto; tempo più stabile al Sud. Temperature in aumento al Centro. Venti di Libeccio.

Nord: Pressione debole, arriva un'intensa perturbazione. La giornata trascorrerà con un progressivo peggioramento del tempo con precipitazioni che dal Nordovest di estenderanno gradualmente al resto dei settori entro sera. Sono attesi temporali con locali grandinate e colpi di vento. Non si potranno escludere nubifragi sulla Lombardia e poi sul Veneto. Clima mite, anche caldo in Trentino Alto Adige.

Centro: la giornata vedrà subito condizioni di tempo molto perturbato sulla Sardegna con temporali e piogge forti. Le precipitazioni, nel corso del giorno, si estenderanno anche a Toscana, Umbria, Lazio e poi alle restanti regioni. Intenso maltempo atteso anche in Umbria e lungo le coste toscane. Clima mite, venti deboli variabili. Mari mossi. Le temperature saranno tra i 22 e i 25 gradi.

Sud: Pressione che tende a calare lievemente, ma nonostante ciò la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. I venti soffieranno debolmente dai quadranti meridionali mentre i mari risulteranno generalmente calmo o al più poco mossi. Clima a tratti estivo. Le temperature attese saranno estive, tra i 26 e i 30 gradi.

Martedi 21 maggio

La giornata trascorrerà con generali condizioni di intenso maltempo al Nord, soprattutto fino al primo pomeriggio.

Nord: Un'intensa perturbazione attraversa le nostre regioni scaricando ingenti quantità di pioggia pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di maltempo con precipitazioni diffuse, anche abbondanti in Lombardia e Veneto. Nel corso del pomeriggio tenderà a migliorare un po' a partire dalle zone meridionali. Venti forti di Libeccio, Mar Ligure molto mosso. Le temperature attese oscillano tra i 19 e i 23 C°.

Centro: Una perturbazione temporalesca interessa le nostre regioni soprattutto al mattino quando sono attese precipitazioni a tratti molto forti e con locali grandinate su Toscana, Umbria, Lazio e Marche. Cielo irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni, più sereno in Sardegna. I venti soffieranno di Scirocco sul Mare Adriatico e di Libeccio sul Tirreno. Temperature attese tra i 18 e i 24 C°.

Sud: Nonostante la pressione sia in diminuzione per gran parte della giornata non sono attese precipitazioni importanti sulle nostre regioni. Sono previste alcune piogge, al mattino, soltanto sulla Campania costiera e localmente sull'alto cosentino. Altrove avremo un cielo poco o irregolarmente nuvoloso. Clima a tratti estivo. I venti soffieranno da direzioni variabili. Temperature di minima a Potenza con 21 C° mentre massima a Bari con 32 C°.

Mercoledi 22 maggio

Pressione in aumento al Centro-Sud. La giornata trascorrerà con un tempo via via più instabile al Nord dove tornerà a piovere con qualche temporale soprattutto nel pomeriggio. Un po' di instabilità è attesa anche su alta Toscana e Umbria, mentre sul resto delle regioni il tempo sarà più soleggiato. Il clima sarà mite quasi in tutta Italia.

Nord: Al mattino il tempo sarà relativamente tranquillo con prevalenza di tempo asciutto e a tratti soleggiato su molte regioni, nel pomeriggio non sarà così, infatti si svilupperanno rovesci o temporali a carattere sparso, ma possibili un po' ovunque, ma meno in Liguria. Clima mite. Le temperature oscileranno tra i 20 e i 23 C°.

Centro:La giornata sarà caratterizzata da un tempo subito un po' instabile sulla Toscana settentrionale e localmente in Umbria, sole altrove. Nel pomeriggio scoppieranno dei temporali in Umbria e sulle zone interne di Marche e Abruzzo, sarà più soleggiato sul resto delle regioni. Clima mite. Venti variabili. Temperature tra i 18 e 24 C°.

Sud: Pressione in deciso aumento sulle nostre regioni per cui la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà grossi problemi a splendere in un cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. I venti soffieranno debolmente da direzioni diverse. Mari a tratti mossi. Clima in gran parte mite.

Giovedi 23 maggio

Tempo instabile al Nord, soprattutto a ovest dove ci saranno piogge e un calo termico. Soleggiato altrove salvo temporali pomeridiani su Toscana, Umbria e zone interne di Marche e Abruzzo.

Nord: Coperto con pioggia moderata in riviera ligure, Nuvoloso con locali aperture sulle pianure lombardo piemontesi, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali, Coperto con pioggia debole sulle Alpi centrali. Nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e sulle pianure venete, Sereno in Romagna, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure emiliane, Coperto con pioggia moderata sulle Dolomiti. Temperature che oscillano tra i 17 e 20 C°.

Centro: Avremo nubi sparse con ampie schiarite. Le zone più colpite dai temporali saranno Umbria e alcune zone interne delle Marche e Abruzzo. Le temperature oscileranno tra i 20 e i 23 C°.

Sud: La giornata continuerà ad essere contraddistinta da bel tempo. Al sud il cielo si presenterà prevalentemente sereno eccetto in qualche zona dove ci sarà la presenza di nuvole. Temperature in leggera diminuzione che oscileranno tra i 20 e i 25 C°.

Venerdi 24 maggio

La giornata sarà in gran parte stabile e soleggiata, salvo alcune precipitazioni sulle alpi. Presenza più diffusa di nuvolosità in quasi tutte le regioni. Le temperature sembrano rimanere stabili.

Nord: nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, Nuvoloso con locali aperture sulle pianure lombardo piemontesi, Coperto con pioggia moderata sulle Alpi occidentali, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali. Sereno sulla laguna veneta, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Temperature in aumento, tra i 18 e i 21 C°.

Centro: sul tirreno, avremo nubi sparse con ampie schiarite mentre sull'adriatico, ci saranno nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale, Sereno altrove. Le temperature oscileranno tra i 17 e i 23 C°.

Sud: Sul tirreno, avremo Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure e sulle subappenniniche, Sereno altrove. Sull'adriatico ci saranno nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico. Temperature che oscileranno tra i 20 e i 26 C°