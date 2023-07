Incidente per il maltempo, morti due 19enni a Varese: l'auto scivolata sull'asfalto viscido

Incidente causato dal maltempo stanotte sulla tangenziale di Varese, dove sono morti due 19ennei, un ragazzo e una ragazza. Lo schianto èavvenuto intorno alle 23.30 di lunedì nella zona di Valle Olona. Al volante il giovane, che ha perso il controllo della Fiat Cinquecento in cui viaggiava con la coetanea.

Incidente per il maltempo, due morti

Il ragazzo di 19 anni ha perso il controllo dell'auto - probabilmente a causa delle condizioni dell'asfalto reso viscido dal maltempo - e si è andato a schiantare contro un furgone.

I due giovani sono morti sul colpo. Drammatica la scena che si è presentata davanti ai soccorritori, che hanno dovuto segare il tettutccio dell'auto per raggiungere i ragazzi, ma non hannopotuto fare altro che constatarne il decesso.

Trasportati in ospedale gli occupanti del furgone, di 50 e 70 anni: non sono in pericolo di vita.